Catanzaro, “Città del vento” sostiene gli “Insuperabili”

Una serata indimenticabile, dove spettacolo e beneficenza hanno camminato di pari passo. Nella splendida cornice del Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, per l’occasione colmo in ogni ordine di posto (nel pieno rispetto delle disposizioni anti covid), l’associazione “Città del Vento” ha organizzato un evento benefico a sostegno degli “Insuperabili”, una Onlus che attraverso il calcio mira alla crescita e all’integrazione di ragazzi con disabilità all’interno della società.

Una commedia in vernacolo messa in scena dagli “Artisti per caso”, tanti premi consegnati a diverse personalità che hanno dato lustro alla città di Catanzaro e molteplici testimonianze emozionanti, dai tecnici delle varie formazioni dell’Academy ai veri protagonisti della serata: i calciatori, gli “Insuperabili”, per l’occasione presenti in sala con una nutrita delegazione.

Proprio alla suddetta Onlus, l’instancabile Presidente di “Città del Vento” Alessandro Astorino, ha deciso di destinare tutti i proventi della kermesse, nella quale sono state regalate anche delle magliette autografate dal testimonial degli “Insuperabili” Giorgio Chiellini (bandiera della Juventus), unite a quella di Luca Martinelli, capitano del Catanzaro.

Perché la generosità non conosce limiti, soprattutto quando si tratta di giovani ragazzi speciali, anzi, dei veri e propri Insuperabili.