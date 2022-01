Catanzaro: le pattuglie della Polizia di Stato radunate in piazza Matteotti per omaggiare la città

“Ieri, le pattuglie della Squadra Volante – comunica la Questura di Catanzaro tramite la sua pagina Facebook- per omaggiare la città prima di iniziare il turno notturno, si sono radunate in una delle centrali e caratteristiche piazze di Catanzaro, Piazza Matteotti con l’amena “Fontana del Cavatore”, che in questo periodo è coronata dalle luminarie.

“Il Cavatore” – l’uomo che scava la roccia – è un’opera realizzata da un artista locale nella seconda metà del novecento, a rappresentare la forza e la tenacia dei catanzaresi ad affrontare le avversità;

“la Pantera” recente opera di un artista locale, collocata nella piazza nello scorso anno, rappresenta la forza e la grinta che servono per ripartire.

Gli scatti fotografici vogliono rappresentare la comunanza dei valori di due opere dell’ingegno umano e dei valori della #PoliziadiStato.

Significati profondi e anche di auspicio – si legge ancora nel post sulla pagina Facebook della Questura – dell’impegno ad affrontare qualsiasi situazione sempre e comunque, valori che la #PoliziadiStato incarna nella sua quotidiana missione #essercisempre”.