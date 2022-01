Vaccinazione anti Covid a Catanzaro: ecco dove si può fare nei prossimi giorni

Da domani fino al 9 gennaio si svolgeranno speciali “Open Vax Days” dedicati agli adulti ma, in particolare, ai bambini. Si potrà accedere, quindi, senza necessità di prenotazione in diversi punti vaccinali distribuiti su tutti il territorio vaccinale. Essendo il periodo dell’Epifania, nei punti vaccinali potrebbe esserci la visita della Befana con la distribuzione di dolciumi per i piccoli. Di seguito l’elenco dei punti vaccinali aperti in città:

P.O. “Ciaccio-De Lellis”

Accesso con prenotazione fascia over 12 nei giorni feriali (5, 7 e 8 gennaio) dalle ore 8 alle ore 20 e nei giorni festivi (6 e 9 gennaio) dalle ore 8 alle ore 14. Accesso con prenotazione fascia 5-11 anni tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 20.

Ente Fiera Magna Graecia

Open fascia over 12, con priorità per i prenotati, giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 14

Open fascia 5-11 anni, giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio, dalle ore 15 alle ore 20

Policlinico

Accesso con prenotazione fascia over 12 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 15

Open fascia over 12, con priorità ai prenotati, domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 15