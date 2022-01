Centro Calabrese di Solidarietà alla ricerca di docenti ed educatori/educatrici

Il Centro Calabrese di Solidarietà è alla ricerca di docenti ed educatori/educatrici che saranno coinvolti nello svolgimento di attività di insegnamento in orario pomeridiano, attraverso percorsi personalizzati di supporto scolastico gratuiti, dedicati a studenti e studentesse di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

I termini per l’invio della lettera motivazionale e il curriculum (massimo tre pagine) scadono lunedì 10 gennaio. La lettera può essere inviata all’indirizzo: prevenzione@ccscatanzaro.it

Il requisito principale per candidarsi è il possesso di una certificazione di laurea in uno dei seguenti

ambiti: Scientifico (soprattutto per aiutare nello studio di matematica, fisica e scienze); Umanistico (soprattutto per aiutare nello studio di italiano, latino, geostoria e filosofia); Linguistico (soprattutto per aiutare nello studio di italiano e inglese); Educativo e pedagogico.

Altri criteri di valutazione saranno: Per docenti, esperienze nell’ambito dell’insegnamento uno a uno e capacità di lavorare con studenti/studentesse con BES o DSA; competenza ed esperienza nella didattica a distanza e nell’uso di strumenti digitali educativi; capacità di insegnare altre materie oltre a quelle specificamente richieste.

Per educatori, capacità di approcciare l’insegnamento di alcune discipline (p.e. italiano o matematica); capacità di organizzare un lavoro a distanza con gli studenti ricorrendo a diversi metodi; capacità di lavorare con studenti con BES o DSA.

I candidati ritenuti idonei verranno contattati e convocati per sostenere le selezioni.

L’impegno previsto è di 23 ore settimanali da svolgersi prevalentemente in orario pomeridiano.

I candidati che saranno convocati per le selezioni e per lo svolgimento degli incarichi dovranno essere muniti di green pass.