Con la venuta dei Magi, si concludono i festeggiamenti del tempo natalizio della Parrocchia S. Pio X

Si sono concluse nel giorno dell’Epifania del Signore le sante celebrazioni del tempo di Natale nella parrocchia “San Pio X” di Catanzaro, guidata da Mons. Francesco Isabello. Nel rispetto di tutti i protocolli in materia di Covid19, anche quest’anno sono stati protagonisti della celebrazione in un vero e proprio “presepe vivente” i bambini nelle vesti di Maria e Giuseppe, degli angeli ed alcuni genitori, come da tradizione, sono stati i santi Magi che hanno portato in processione all’inizio i doni al Bambin Gesù e poi l’offertorio al celebrante nel corso della Santa Messa.

Al termine della celebrazione don Franco Isabello ha benedetto il popolo, come sempre, con una meravigliosa statua di Gesù Bambino portata poi in un breve cammino davanti la Chiesa insieme ai bambini che hanno accompagnato e salutato gioiosamente “la venuta del Signore in mezzo a noi”. Quel Gesù che nasce sempre, ogni giorno, in mezzo a noi e ci accompagna nel quotidiano della vita. Come disse un tempo lo stesso parroco don Franco “l’essenziale è diventato visibile”.