Chiusa via Santa Maria da oggi a domenica 30 gennaio

Per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione della metropolitana di superficie, il Comando di Polizia locale ha disposto, dalle ore 15 di oggi, giovedì 27 gennaio, e fino alle ore 24 di domenica 30 gennaio, l’interdizione al transito dei veicoli in via Santa Maria nel tratto compreso fra via Posta vecchia e via Toscana (compresi 100 metri di via Lombardia direzione nord-sud).