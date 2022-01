Chiusura via Santa Maria, deviate alcune corse Amc: ecco quali

In virtù dell’ordinanza della polizia municipale che prevede dalle ore 15 di oggi, giovedì 27 gennaio, e fino alle ore 24 di domenica 30 gennaio, l’interdizione al traffico dei veicolo in via Santa Maria, nel tratto compreso fra via Posta Vecchia e via Toscana – compresi i 100 metri di via Lombardia direzione nord-sud – per l’esecuzione di lavori legati alla realizzazione della metropolitana di superficie, l’Amc Spa comunica in una nota stampa che alcune linee del trasporto pubblico subiranno delle deviazioni.

Nel dettaglio: le linee 1 e 2 passeranno da Viale Magna Grecia; la linea 3 raggiungerà da viale Cassiodoro la rotatoria di Santa Maria, dove proseguirà per il centro città; la linea U4 transiterà in andata e ritorno da viale Magna Grecia; su viale Isonzo sarà predisposta una navetta che collegherà con via Nazionale sino alla stazione delle Ferrovie di Lido.

Si precisa che verranno garantite le coincidenze con le corse scolastiche attraverso un bus navetta.

Per info e disagi, la società invita a fare segnalazioni tramite la pagina facebook aziendale.