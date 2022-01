Ferrovie della Calabria: ‘Morte Alessandro Marcelli, nuove nomine e disposta inchiesta’

È trascorsa una settimana dal tragico evento che è costato la vita all’ing. Alessandro Marcelli, direttore d’esercizio degli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello e direttore delle infrastrutture e patrimonio delle Ferrovie della Calabria.

Una settimana lunga e dolorosa per la famiglia ed anche per l’azienda alla quale l’ingegnere Marcelli ha dedicato, con impegno, la sua vita professionale per circa trenta anni. Una grande perdita per tutti coloro che lo hanno conosciuto, amato e stimato anche per le sue doti umane.

Ferrovie della Calabria, in accordo con la famiglia, prima dei funerali celebrati lo scorso venerdì nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù di Piazza Loreto, ha voluto allestire la camera ardente nella Sala Convegni delle officine di Ferrovie della Calabria, di cui lui era un fulcro, dove, con un applauso denso di emozione ed il fischio di un treno, è stata accolta la salma il giorno precedente per il saluto della famiglia, degli amici e dei colleghi.

Nel tardo pomeriggio a dare un ultimo saluto e la sua benedizione, è giunto il vescovo dell’Arcidiocesi Cosenza-Bisignano, mons. Francesco Nolè.

Il Vescovo si è soffermato con i familiari e la dirigenza ed il personale di FdC offrendo loro parole di conforto ed incoraggiamento.

Il giorno dopo, durante i funerali, nell’omelia del parroco è emerso il ricordo dell’uomo e del dirigente, attaccato alla sua famiglia ed al suo lavoro.

Anche l’Amministratore Unico, intervenendo, ha ricordato: “Non era solo un eccellente professionista, ma una persona di grande umanità e senso di responsabilità, mai in conflitto con nessuno. Ci tengo a mostrare la mia vicinanza alla sua famiglia, sua moglie e i suoi due figli e sarò ancora più determinato nel portare avanti i progetti avviati insieme”.

Al termine della cerimonia il feretro si è allontanato dalla piazza accompagnato dal lungo applauso dei colleghi e dal suono dei clacson degli autobus aziendali.

A seguito della prematura scomparsa dell’ing. Marcelli FdC, per garantire la continuità del servizio degli impianti di risalita di Camigliatello, ha designato quale direttore di esercizio l’ing Mario Vigna.

Mentre per quanto concerne l’impianto di Lorica, ha inviato ad USTIF la richiesta di nomina, quale direttore di esercizio, dell’ing. Santo Marazzita, dirigente del trasporto ferroviario della società e, per poter procedere, si attende il prescritto nulla osta tecnico che dovrebbe pervenire per l’inizio della settimana.

Inoltre, la Società, nella persona dell’AU, in mancanza del direttore di esercizio, ha disposto l’espletamento di un’inchiesta in merito al tragico incidente dello scorso 23 gennaio, per come prescritto dall’art. 93 del DPR 753/80, fermo restando il doveroso rispetto per le indagini giudiziarie in corso, per le quali si rimane a disposizione con la più ampia collaborazione.

Detta commissione sarà composta dai rappresentati dell’USTIF ANSFISA e della Regione, per come prescritto dal citato DPR, e da un rappresentante di Ferrovie della Calabria.

Al riguardo, l’AU, al fine di garantire la massima autorevolezza nonché il contributo di tutti i soggetti interessati, ha richiesto la partecipazione, seppure non prescritta dalla norma, anche di un rappresentante dell’amministrazione giudiziaria di Lorica Ski e del Comune di Casali del Manco, quali proprietari dell’impianto ed inoltre ha proposto che la funzione di Presidente della Commissione d’inchiesta venga assolta dal tecnico che sarà nominato dall’USTIF ANSFISA.

Nel frattempo, la società nei giorni scorsi ha richiesto al Comune di Casali del Manco e alla Regione di avviare iter necessario per intitolare l’impianto o comunque l’area antistante lo stesso, all’Ing. Alessandro Marcelli.