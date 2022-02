Collegio Geometri e Geometri laureati: avviato dialogo con Agenzia del territorio

«Il cambio sede dell’ agenzia del territorio e la prima fase di digitalizzazione dell’ Ente non possono e non devono avere ripercussioni e rallentare il lavoro dei tecnici».

Per trovare risposta a questa istanza e alle numerose rimostranze degli iscritti, Ferdinando Chillà, Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro e Antonio Filippa, responsabile della commissione catasto dello stesso collegio, hanno chiesto e ottenuto un incontro con Giuliana Longo e Giuseppe Sifonetti, vertici dell’Agenzia delle Entrate Sezione Territorio di Catanzaro.

«Siamo in un momento impegnativo per il nostro lavoro, -dice il presidente Chillà- il bonus 110 è un’opportunità per i cittadini che si rivolgono ai geometri, e non solo, per trovare risposte alla riqualificazione delle loro abitazioni e per l’adeguamento degli edifici ai canoni energetici di sostenibilità». «Le mancate risposte – continua – causa di grandi rallentamenti nelle pratiche di verifica catastale, dovuti al cambio sede dell’ ufficio del territorio di Catanzaro, ma anche da una digitalizzazione che ha lasciato fuori gran parte dell’archivio, sta significando, in questi mesi, da luglio ad oggi, una spina nel fianco per tutti noi».

Lo scorso giovedì una prima riunione presso l’Agenzia ha permesso di avviare un dialogo e mettere sul tavolo le criticità e le richieste che stanno bloccando un intero sistema professionale.

«L’incontro ha sortito una distensione tra le parti – conclude Chillà – con grande soddisfazione per aver ripreso il dialogo che negli anni ha sempre portato a un’ottima e proficua collaborazione. Quello che ci aspettiamo sono risposte, in tempi di lavoro utili, alle PEC e anche alle chiamate, nonché una velocizzazione delle opportunità di essere ricevuti in sede e poter interloquire con funzionari e accedere agli uffici preposti per la risoluzione delle pratiche».

L’Agenzia del Territorio, aderendo alle richieste della categoria ha messo a disposizione, contatti telefonici di riferimento per eventuali comunicazioni relativi l’assistenza Docfa, da poter contattare nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 8.30 alle ore 15.00.

In programma anche un webinar, da realizzarsi in collaborazione con il Collegio dei geometri e geometri laureati di Catanzaro, che si svolgerà nei prossimi giorni, per informare sulle nuove metodologie di lavoro dell’Ente.