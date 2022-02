Azienda Calabria Lavoro: dipendenti e tirocinanti Mibact attendono pagamenti

I dipendenti di Azienda Calabria Lavoro in una nota stampa denunciano la mancata retribuzione del corrente mese ,nonostante i soldi siano già stati stanziati per “aggiornamento software” non riescono a retribuire noi dipendenti è inconcepibile nel 2022 assistere a queste inefficienze considerando anche il mancato versamento dei contributi pensionistici ,non possiamo svolgere lavoro straordinario, indennità, scatto di anzianità progressione, strutture, missioni essendo collocati nel carrozzone di A.C.L. quando per alcuni dipendenti la nostra natura lavorativa dovrebbe transitare nei ruoli regionali il tutto con il tacito consenso dei sindacati inermi o incapaci ed indifferenti ,speriamo invece nella Procura della Repubblica che faccia luce sulle nostre problematiche lavorative”.

Anche tirocinanti ministeriali Mic ex Mibact stanno “ancora aspettando il pagamento del mese di dicembre e ad oggi Calabria Lavoro continua ad essere latitante, volevamo sapere il motivo per cui dopo due mesi ancora non abbiamo ricevuto l’ultimo pagamento”.