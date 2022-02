Lavoro, Sbarra in Calabria: “Resta la grande priorità nel Sud e nel Paese”

“Per noi il lavoro resta la grande priorità da affrontare e risolvere in Calabria, nel Mezzogiorno e anche nel resto del Paese”. Lo ha detto stamane il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, parlando a Feroleto Antico, nel Catanzarese, dove si celebra il congresso dell’Ust Cisl Magna Grecia. “Stiamo celebrando i nostri congressi nelle categorie e nei territori. Vogliamo rilanciare – ha spiegato – la partecipazione, l’impegno della Cisl per sostenere percorsi veri di crescita, di sviluppo, mettendo al centro la qualità e la stabilità del lavoro, soprattutto per giovani e donne, la dignità della persona”.

“Vogliamo sviluppare – ha continuato Sbarra – un dibattito con i nostri iscritti, con i nostri dirigenti sindacali. Abbiamo idee, proposte, elaborazioni che mettiamo al servizio dei territori e delle comunità locali, nella prospettiva di aiutare il Paese, anche attraverso l’impegno sociale, a risollevarsi dalle macerie della crisi sanitaria, della crisi sociale, economica, produttiva e occupazionale. Abbiamo formidabili opportunità davanti a noi – ha aggiunto Sbarra – di impegnare ingenti risorse che stanno arrivando dall’Unione Europea per gestire insieme alcune grandi priorità: investimenti sull’innovazione, sulla digitalizzazione, governare questa transizione ambientale ecologica, industriale e poi fare vere politiche di inclusione sociale”.

Alta velocità prioritaria

“Noi dobbiamo portare avanti l’offensiva di grandi investimenti per adeguare e ammodernare le vie di comunicazione nel Mezzogiorno e in modo particolare in Calabria”. A dirlo è stato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del congresso della Ust Cisl Magna Graecia in corso a Feroleto Antico (Catanzaro). “Penso – ha aggiunto Sbarra – che l’ammodernamento e la riqualificazione della strada statale 106, il potenziamento della rete ferroviaria, il progetto dell’Alta velocità sono questioni che dobbiamo mettere in cima alle priorità da sollecitare e da rivendicare. Oggi ci sono tante risorse che ci arrivano dall’Unione europea, ci sono fonti di finanziamento nazionale, bisogna fare un potente investimento sulle vie di comunicazione e sulle grandi infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali, aeroportuali, sulle reti digitali e sulla messa in sicurezza del territorio. Tutto questo oggi – ha proseguito il segretario generale della Cisl – può essere alla portata ed è necessario che anche in Calabria il governo regionale, le organizzazioni sindacali, le forze imprenditoriali stringano e lavorino per un grande patto sociale che metta in priorità gli investimenti, il lavoro, la necessità di fare politiche di vera inclusione sociale”.

Aumento bollette

“Stiamo chiedendo al governo di valutare la necessità di uno scostamento di bilancio per sostenere le famiglie, i lavoratori, le imprese in difficoltà per l’aumento delle bollette elettriche e del gas”. Lo ha detto, a margine del congresso dell’Ust Cisl Magna Grecia, in corso a Feroleto Antico (Cz), il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. “Dobbiamo sterilizzare – ha aggiunto – gli aumenti delle bollette elettriche, dobbiamo salvaguardare il potere d’acquisto di salari, stipendi e pensioni e dobbiamo dare una spinta forte di accelerazione agli investimenti con le risorse del Pnrr. Ci sono – a parere di Sbarra – le condizioni per dare un impulso forte nonostante questa fiammata inflattiva, l’aumento del costo dell’energia e la mancanza di materie prime, che stanno rallentando la crescita. Ecco perché pensiamo che va rafforzato e consolidato il dialogo e il confronto. E la ragione per cui la Cisl chiede in questa fase responsabilità e pragmatismo. Basta con le tensioni, con le contrapposizioni. Dobbiamo aiutare insieme il Paese – ha concluso – a incamminarsi sul sentiero della crescita, dello sviluppo e del lavoro”.

Capitolo Occhiuto

“Mi pare che il governatore Occhiuto stia aprendo dossier importanti, stia cominciando a fare passi significativamente decisivi”. Cosi’ il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del congresso della Ust Cisl Magna Graecia a Feroleto Antico (Catanzaro), rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto un giudizio sui primi mesi dell’azione del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Penso – ha aggiunto Sbarra – al tema della sanità, delle infrastrutture, della struttura burocratica della Regione, alla necessità di fare un’azione forte di contrasto al tanto precariato storico. Ci sono dossier importanti – ha detto ancora – che si stanno aprendo e che noi vogliamo sostenere e incoraggiare anche con la nostra azione sindacale”.