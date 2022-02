Petronà: tetto di abitazione in fiamme, tragedia sfiorata

Prima la canna fumaria è andata in blocco accendendosi come un fiammifero e subito dopo le fiamme si sono spostate su alcune travi in legno e sul tetto dell’abitazione Infausto accadimento ieri mattina a Petronà in un’abitazione ubicata nel centro storico del paese presilano: solo per una coincidenza non siamo qui a raccontare altro, qualcosa di irreparabile.

Sul posto sono intervenuti, insieme ai Carabinieri della locale caserma, i vigili del fuoco che sono riusciti a domare l’incendio e non senza difficoltà. Ingenti i danni all’immobile interessato dalle fiamme e abitata da una famiglia con due figli piccoli che, al momento del rogo, non si trovavano in casa.