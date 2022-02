‘Ndrangheta, ‘In Bcc 791 soci con precedenti di polizia’

La Dda di Catanzaro ha chiesto la misura cautelare dell’amministrazione giudiziaria nei confronti della Banca di credito cooperativo di Crotone ritenendo che fosse esposta “oggi come ieri a rilevanti fenomeni di agevolazione e condizionamento della criminalita’ organizzata”.

A cominciare dalla presenza nella compagine sociale della banca

di “un considerevole numero di soci (791 su 2.532) con

precedenti di polizia”.

In questo contesto, secondo la procura antimafia, “sono presenti 22 soci, persone fisiche e giuridiche, a vario titolo coinvolte direttamente o indirettamente in indagini contro la criminalita’ organizzata di stampo mafioso”.

Cio’ ha consentito agli inquirenti di rilevare che queste persone hanno goduto delle “agevolazioni che la banca riserva ai soci, consentendo di reperire risorse finanziarie impiegabili

nell’attivita’ illecita ma anche gli strumenti bancari necessari

per operare nel mercato”.

Inoltre hanno partecipato alla vita sociale della banca “attraverso l’espressione del consenso sulla elezione degli organi sociali”.

Nell’ambito dell’attivita’ ispettiva scattata all’indomani

dell’operazione che porto’ all’arresto dell’allora presidente

della Bcc di Crotone, sarebbero inoltre emerse “macroscopiche

problematiche dei presidi antiriclaggio attribuibili alle

carenze degli organi di governo e controllo”.

Per questo la Banca d’Italia aveva chiesto “una forte discontinuita’ rispetto al passato che di fatto non si e’ realizzata anche a causa della inadeguatezza della capogruppo Iccrea di creare le condizioni per garantire una cesura rispetto ai precedenti esponenti aziendali”.

Gli inquirenti rilevano, infatti, che “figure storiche della banca dal censurabile profilo”, come l’ex presidente arrestato o un altro dirigente legato da vincoli familiari con esponenti della cosca Arena, “hanno continuato ad esercitare la loro influenza curando i propri interessi nell’istituto”. (AGI)