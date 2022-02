Covid 19, bollettino della Regione Calabria: cinque decessi e +1.226 contagi in più rispetto a ieri

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2207615 (+7.161). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 203442 (+1.226) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5909 (76 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5826 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21631 (21412 guariti, 219 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11540 (122 in reparto, 7 in terapia intensiva, 11411 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33360 (32487 guariti, 873 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2867 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2839 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17662 (17485 guariti, 177 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14954 (88 in reparto, 12 in terapia intensiva, 14854 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 69372 (68760 guariti, 612 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 13381 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13364 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10987 (10838 guariti, 149 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione a domicilio oggi è compreso un caso in precedenza comunicato tra i residenti”.