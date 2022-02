Adusbef, chiesto un incontro ai vertici dell’Amc sul caso delle multe

L’Adusbef (associazione dei consumatori) chiede una convocazione urgente con la A.m.c nella persona di Marco Correggia al fine di chiarire una serie di criticità relative alle sanzioni amministrative sui ticket a termine per zone delimitate dalle strisce blu.

“In questo momento si è creato un caos dopo la denuncia di un commerciante che ha evidenziato come nella zona di corso Mazzini un parcometro rilevava una via diversa. Tale rilevazione oggi corretta solo dopo la denuncia di un cittadino crea ancora più sconforto e smarrimento nei cittadini che giornalmente in assenza di parcheggi lottano per non collezionare multe che insieme al caro vita rendono le famiglie sempre più vicine al baratro di spese che non riescono più a gestire. Per tali motivi la nostra Associazione che si è sempre fatta portavoce delle istanze dei consumatori e al fine di evitare il contenzioso chiede di incontrare l’Amc per intavolare un dialogo a tutela dei cittadini”.