Protesta autotrasportatori: primi problemi per l’approvvigionamento al mercato generale catanzarese

Le proteste degli autotrasportatori hanno iniziato a causare i primi problemi di approvvigionamento di frutta e verdura anche all’interno del mercato generale catanzarese.

A confermarlo è Palmino Rotundo, presidente Fedagro Confcommercio:”Gli ultimi rifornimenti sono arrivati domenica – ha precisato – ma con il blocco dei trasportatori di Puglia, Sicilia e Campania iniziamo ad avvertire i primi disagi”. Per qualche giorno si potrà tamponare con le scorte presenti nelle celle frigorifere, ma se la situazione non verrà sbloccata inizieranno a mancare i prodotti che in questo periodo vanno per la maggiore tra i consumatori:”Senza i rifornimenti siciliani sulle nostre tavole mancheranno il datterino, le zucchine e le melanzane – ha affermato – poi senza le consegne pugliesi inizierà a mancare anche la verdura. Non sarà difficile, tra qualche giorno, trovare i reparti ortofrutticoli dei supermercati semivuoti.”

E a questo punto come si andrà avanti?”Proseguiremo la nostra attività solo con i prodotti locali – ha concluso – sicuramente ci sarà una corsa per accaparrarsi le ultime scorte presenti nei nostri frigoriferi, ma una volta terminate, se la situazione non dovesse essersi risolta, saremo in serie difficoltà.”

Intanto si apprende che analoghe proteste potrebbero estendersi alla Calabria nei prossimi giorni.