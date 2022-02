Centro di giustizia minorile Calabria: presentato accordo operativo con Regione e Centri Impiego

Questa mattina, a Catanzaro, presso la “Sala Oro” della Regione Calabria, è stato presentato l’accordo operativo sottoscritto dal Centro di Giustizia Minorile, la Regione Calabria ed il Settore Centri per l’Impiego- Settore Territoriale. L’incontro, moderato da Angela Astorino, responsabile del Centro per l’impiego di Lamezia Terme, ha visto la partecipazione, in qualità di relatori: di Roberto Cosentino, Dirigente generale del Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria; di Isabella Mastropasqua, Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria; Valeria Adriana Scopelliti, Dirigente del settore Centri per l’impiego; Lucrezia Scordamaglia, funzionario del Dipartimento per la Giustizia Minorile.

Il fine ultimo dell’accordo

L’accordo sottoscritto tra le parti sopra citate, ha come fine ultimo quello di dare avvio ad un progetto di collaborazione interistituzionale per la promozione di percorsi d’inclusione socio-lavorativa dei minori e giovani adulti in carico ai Servizi di Giustizia Minorile.

Dott. Cosentino:”allearsi alle parti sane per costruire il futuro”

Nel corso del suo intervento, il Dott. Cosentino ha sottolineato come “nel 90% dei casi, si afferma che in Calabria non c’è lavoro ed, invece, seppur in maniera diversa, oggi se ne parla”. Inoltre, richiamando la sua professione di psicologo/psicoterapeuta, ha invitato i Centri per l’Impiego a non chiudersi in sè stessi ma a guardare ai bisogni del territorio, soprattutto alle persone in difficoltà, cercando sempre di “allearsi con le parti sane per costruire il futuro”.

Dott.ssa Mastropasqua:”un accordo che può essere visto come un punto d’arrivo ma anche come un punto di partenza”

La presenza, tra gli uditori, dei responsabili dei Centri per l’impiego della Calabria e dei funzionari dei Centri per la Giustizia minorile, di certo, è stata un’occasione importante, come detto dalla Mastropasqua, per “guardarsi in faccia e dire: possiamo costruire un lavoro integrato per dare un’opportunità a quei ragazzi che entrano nel circuito penale”. “Ogni anno– ha aggiunto- 850 ragazzi, sparsi per tutta la regione, commettono dei reati e, quando ritornano in libertà, si sentono abbandonati”. Per tale motivo, un protocollo del genere si è reso necessario e per essere soddisfatti “basta che almeno il 30% di quel numero riesca ad entrare nel mondo del lavoro”. Quindi, “bisogna essere un tutt’uno per ridurre le difficoltà, per far sì che questo sia un punto d’arrivo ma anche di partenza”.

Le problematiche emerse dal dibattito

Dall’interazione con i presenti, sono emerse alcune difficoltà che potrebbero verificarsi nella fase successiva all’orientamento proposta dai Centri Per l’Impiego, ovvero l’ingresso nel mondo del lavoro. A tale quesito l’Avv. Scopelliti ha risposto sottolineando che “la Regione è al lavoro per cercare quelle aziende che, una volta acquisite le competenze dai ragazzi, possano garantirgli un’offerta concreta per entrare nel mondo del lavoro”.