Il sopralluogo, il palo, il furto, la fuga. Ecco come la banda rubava le auto a Catanzaro

“L’iter criminìs seguito dai correi è consolidato e prevede la presenza di almeno due persone a bordo di un’autovettura adoperata per svolgere un primo sopralluogo che consente di individuare la presenza di beni da asportare lasciati esposti sulla base del valore economico intrinsecamente posseduto dalle cose che è possibile trovare all’interno degli stessi (ad esempio denaro all’interno delle borse o zaini, ovvero computer all’intemo delle borse da lavoro), la predisposizione di accorgimenti per non essere visti o non essere ripresi (guardarsi attorno per escludere il ritorno del proprietario o escludere la presenza di persone nei paraggi, ovvero spostare l’inquadratura delle video camere presenti sui luoghi), la successiva fase di furto del materiale del bene da sottrarre che avviene il più delle volte esercitando violenza sulle cose (autovettura) per elidere gli ostacoli materiali alla realizzazione dell’illecito e talvolta approfittando della temporanea distrazione della vittima, l’apporto collaborativo di altro soggetto presente nel veicolo, che svolge la funzione di “palo” e che consente l’immediata fuga”.

È dettagliata la descrizione che Maria Cristina Flesca, Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro, fa del modus operandi degli indagati per gli innumerevoli furti d’auto o di oggetti lasciati nei mezzi, commessi in città. Reati odiosi che incidono sulla quotidianità della gente perbene, che in un attimo si trova privata di cose che gli appartengono. L’ordinanza del Gip, accoglie la richiesta della Procura per ciò che concerne le misure, ma soprattutto ricostruisce tutte le fasi del lavoro minuzioso, dall’intervento immediato alle successive indagini degli uffici della Questura di Catanzaro guidata da Maurizio Agricola, dell’Upg – Sp squadra Volante, agli ordini del vicequestore Giacomo Cimarrusti, del commissariato Lido guidato dal vicequestore Andrea Ludovico e della Squadra Mobile agli ordini del primo dirigente Fabio Catalano.

Berlingieri Rosario (14.12.1981 – custodia cautelare in carcere) Bevilacqua Alessandro, (22.02.1999 – arresti domiciliari) Passalacqua Cosimo, (4.6.1990 – custodia cautelare in carcere ), Passalacqua Cosimo Giovanni (23.11.1992 – custodia cautelare in carcere ), Berlingieri Francesco Pio, (06.08.2003 -arresti domiciliari) secondo il giudice, e come riscontrato dagli uomini della Questura, hanno agito ponendo in essere molteplici elementi di resto connotati da precisione, gravità e concordanza. La corrispondenza tra le corporature degli indagati e dell’abbigliamento utilizzato per i furti e quello dei soggetti ritratti dalle telecamere, l’utilizzo delle stesse vetture intestate a membri del nucleo familiare di uno degli indagati e a lui indubitabilmente in uso, il ricordo al medesimo modus operandi sono elementi indiziari che globalmente considerati, non lasciano spazio ad una spiegazione alternativa plausibile che non sia quella compatibile con la commissione dei fatti da parte degli indagati.

L’attribuzione dei vari reati contro il patrimonio agli indagati può avvenire sulla base di una visione unitaria delle risultanze investigative con un alto grado di credibilità razionale.