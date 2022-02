La dipendenza del gioco: incontro venerdì prossimo a cura della Parrocchia San giovanni

La dipendenza dal gioco può assorbire completamente la personalità di chi ne è colpito e divenire causa di drammatici sconvolgimenti esistenziali, familiari, economici. La pandemia e i lockdown hanno contribuito a diffondere questa piaga, molto frequente e devastante anche nella nostra città.

Come prevenire? Come riconoscere i primi segnali? Come essere di aiuto a chi si trova ormai vittima?

Sono domande che interpellano anche chi pensa di non avere percezione diretta del fenomeno. Proverà a darne una risposta la dr.ssa Carmen Locandro, del Centro Calabrese di Solidarietà. Sono previste anche le testimonianze dirette di alcuni ex-giocatori. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è proposto dalla Parrocchia san Giovanni venerdì 25 ottobre alle 18.00 un incontro con gli esperti nella parrocchia san Giovanni.