Petitto alla guida dell’Ordine dei Commercialisti, gli auguri del Consiglio degli Avvocati

Il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati dì Catanzaro esprime le più vive felicitazioni a Rosa Maria Petitto per la riconferma alla presidenza dell’Ordine dei Commercialisti di Catanzaro.

“Viene così premiata l’attività e l’impegno della dottoressa Petitto la quale, nell’arco del precedente mandato, si è spesa nell’interesse della categoria dialogando, in un’ottica di prospettiva e di condivisione, anche con gli altri ordini professionali. Il compiacimento per la prestigiosa affermazione è avvertito con particolare partecipazione per essere la dott.ssa Petitto anche un Avvocato”.

“Alla stessa ed a tutti gli eletti vanno, quindi, gli auguri dì buon lavoro da parte del COA dì Catanzaro nella certezza che lo spirito dì collaborazione tra i due importanti ordini professionali si rinsaldi e sia congiuntamente rivolta alla crescita, oltre che degli iscritti, dell’intera comunità cittadina”.