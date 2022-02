Dilaga anche in Calabria e tra Catanzaro e Lamezia Terme la protesta degli autotrasportatori contro i rincari del carburante. In questi muniti, infatti, alcuni camionisti hanno bloccato con i loro mezzi la Statale 280 nel tratto tra Martelletto e Maida. Molte auto sono rimaste in coda.

(Seguono aggiornameti)