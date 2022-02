Soldi in cambio della scarcerazione di alcuni capi della ‘ndrangheta, condannato l’avvocato Veneto

Sei anni di reclusione per il penalista Armando Veneto, Domenico Bellocco, alias Micu u Longu e Giuseppe Consiglio; due per il collaboratore di giustizia Vincenzo Albanese e 4 per e Rosario Marcellino. Queste le misure per i soggetti giudicati con rito abbreviato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti soldi dati nelle mani di un magistrato per ottenere in cambio la scarcerazione di alcuni capi e gregari della cosca di ‘ndrangheta dei Bellocco con la mediazione anche di un avvocato. I due imputati Vincenzo Puntoriero, 67 anni, domiciliato a Vibo e Gregorio Puntoriero, 41 anni di Vibo, sono già stati rinviati a giudizio.