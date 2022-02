Comune di Cropani, territorio dotato di quattro nuove foto-trappole

Sale il livello di sicurezza nel contesto territoriale di Cropani Da oggi, 28 febbraio 2022, la Polizia locale di Cropani disporrà di quattro nuove foto-trappole acquistate e consegnate dall’Amministrazione comunale cropanese come deterrente a comportamenti inurbani e non consoni al viver civile. Un esempio? L’abbandono di rifiuti sul ciglio della strada o in prossimità di piazzole di sosta.

“Il rispetto delle regole passa necessariamente da un buon controllo del territorio. L’intento delle quattro foto trappole è di avere un maggiore controllo dell’intero territorio comunale”, ha asserito il primo cittadino di Cropani Raffaele Mercurio, aggiungendo che “la comunicazione di consegna è stata partecipata anche ai Carabinieri della locale stazione, comandante Giuseppe Tripaldi, per intensificare rapporti di collaborazione già proficui.