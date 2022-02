Navigare su internet gratuitamente in diversi punti della città, servizio attivo da domani

Da domani, martedì 1 marzo, sarà possibile navigare su internet gratuitamente in diversi punti della città, dal centro storico a Lido, grazie alla nuova rete degli hotspot wifi gratuiti voluta dall’amministrazione comunale. Portati a termine tutti gli adempimenti previsti nell’ambito del bando comunitario WiFi4EU, ora il servizio potrà essere fruito dai cittadini nelle undici aree dove gli access point sono stati installati, opportunamente indicate da apposita cartellonistica. Si tratta, in particolare, di Bellavista, Piazza Cavour, Piazza Grimaldi, Galleria Mancuso, Villa Trieste, Giardini di San Leonardo, Parco Gaslini, Piazza Garibaldi, Piazza Brindisi, del Porto e degli spazi interni della Biblioteca comunale “De Nobili”. Individuata la rete wi-fi, per connettersi basterà completare la registrazione, seguendo le indicazioni.

L’assessore ai servizi informatici, Domenico Cavallaro, ha effettuato, per l’occasione, un sopralluogo finale negli spazi interessati, coadiuvato dal responsabile dell’Ufficio Servizi Informatici e Transizione al Digitale, Salvatore Giudice, e dal referente della ditta che ha seguito i lavori, Vincenzo Capula. “L’amministrazione – ha commentato Cavallaro – ha messo a frutto l’opportunità del finanziamento europeo per costruire un primo nucleo collaudato di connettività wi-fi aperta e libera a tutti, nella direzione di una città più moderna e a misura di cittadino. In questo contesto, anche nell’ottica della promozione del territorio, sul portale del Comune sarà presto consultabile una nuova sezione dove si potranno visionare le immagini di alcune web-cam installate nel centro storico e al Porto, con l’obiettivo di fornire un ulteriore servizio utile alla città”.