Nuovo regolamento e la regolarizzazione dei dehors, riunioni con le associazioni di categoria

Il nuovo regolamento e la regolarizzazione dei dehors con l’eventuale proroga degli spazi Covid sono stati il fulcro della riunione congiunta delle commissioni Patrimonio (presieduta da Giuseppe Pisano) e Attività economiche (presieduta da Antonio Ursino) con i rappresentanti di Food centro storico (Sandro Laugelli, Ivan Procopio, Massimo Esposito, Daniel Infusino e Rossella Laporta), Fipe-Confcommercio (Mirea Rotundo), Confersercenti (Vitaliano Mongiardo). Presenti anche le delegazioni degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti.

La riunione, sollecitata dai rappresentanti delle categorie, si inserisce nell’ambito della discussione – che era già in fase avanzata – fra l’assessorato al Patrimonio guidato da Alessandra Lobello e le stesse categorie nell’ottica dell’ormai prossima fine dello stato di emergenza, che cesserà il 31 marzo.

Nel corso dell’incontro – definito positivo e proficuo da partecipanti – i rappresentanti delle sigle sindacali hanno proposto ai consiglieri di seguire il modello Genova, introducendo cioè procedure semplificate per la regolarizzazione dei dehors negli spazi Covid fino al 31 dicembre 2022. L’altra importante richiesta avanzata ha riguardato l’introduzione di una sanatoria temporanea per i dehors già esistenti in modo da dare il tempo a tutti di regolarizzare la propria posizione. Sanatoria per la quale il settore Patrimonio sta lavorando da tempo.

Dagli ordini professionali, infine, la garanzia di un supporto tecnico alle associazioni di categoria per la definizione delle procedure che richiederà l’amministrazione.