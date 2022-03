Si è spento il Maestro Paolo Pancari Doria, figura di spicco e pezzo importante della storia dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Molto apprezzato per le qualità artistiche, professionali e non meno per quelle umane. Numerose sono state le espressioni di dolore per la perdita in città e in regione, anche attraverso i social network.