Rinascita Scott, il colonnello Migliavacca: ‘Non furono date informazioni coperte da segreto istruttorio’

L’avvocato Pietro Chiodo difensore dell’avvocato Francesco Stilo è intervenuto nel corso del controesame del colonnello dei carabinieri Migliavacca nell’ambito del processo Rinascita Scott.

Il colonnello rispondendo alle domande del difensore ha sostenuto (in conformità con la tesi difensiva) che non era stata data da alcun difensore a nessuno degli odierni imputati alcuna informazione coperta da segreto istruttorio in quanto i verbali delle deposizioni dei collaboratori Mantella ed altri sebbene omissati erano nel 2016 (epoca delle intercettazioni) già resi pubblici agli organi di stampa.

Il colonnello Migliavacca ha ribadito in particolare nel corso del controesame che comunque dall’esame delle intercettazioni risultava che Stilo non aveva consegnato alcun verbale delle dichiarazioni del pentito Mantella in quanto non ne era in possesso e che che dallo stesso contenuto delle conversazioni si evinceva che Stilo non faceva parte degli avvocati all’epoca indagati.