Cropani, anche la Pro-loco per l’Ucraina

Non si arresta la mobilitazione umanitaria nel cropanese a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra: molto attiva la locale Pro Loco di Cropani, presidente Angelo Grano, in stretta collaborazione con la vicina Pro Loco di Sersale, responsabile Alessandro Galeano, entrambe molto impegnate con iniziative condotte sul territorio per gli aiuti umanitari e la raccolta di beni di prima necessità che saranno inviati in Ucraina. Un sostegno forte e unanime che arriva dalla Pro Loco di Cropani in collaborazione con la Pro Loco di Sersale.

L’azione di solidarietà, inoltre, è già direzionata al piano di accoglienza di eventuali rifugiati, in particolare donne e bambini. Senza voler entrare nelle logiche politiche che hanno innescato questa guerra, le Pro Loco restano nella logica di voler aiutare la popolazione civile che è la vera vittima di questa guerra. Attraverso una raccolta di generi di prima necessità ,da affidare ad associazioni italo/ucraine che provvederanno ad inviarli al popolo ucraino. La sede della Pro Loco di Cropani resterà aperta, sede centrale Cropani borgo, piazza Duomo dalle ore 10,00 alle ore 12,00 lunedì, mercoledi e venerdì, mentre tutti i giorni dalle ore 17,00 alle 19 00 presso il centro commerciale La Torre di Cropani Marina sarà possibile conferire le donazioni .

” Troverete i nostri ragazzi del servizio civile che hanno dato la più completa disponibilità. Punto raccolta presso la Farmacia Risoleo di Cropani Marina e Cropani centro per quanto riguarda le donazioni di farmaci.

Chiunque vorrà potrà recarsi nei punti indicati per contribuire all’iniziativa. Un piccolo gesto che, nell’ottica del momento profondamente drammatico che il popolo ucraino sta vivendo sotto i nostri occhi, può significare tanto“, si legge in una nota stampa della locale Pro-loco di Cropani.

Anche l’Amministrazione comunale di Cropani, sindaco Raffaele Mercurio, ha indicato, in sinergia con altre associazioni, punti di raccolta a Cuturella, Cropani borgo e Cropani marina.