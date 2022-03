Chiefalo dirigente amministrativo Procura generale, plauso dal Consiglio dell’Ordine Avvocati

ll Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati dì Catanzaro esprime le più vive felicitazioni al dott. Antonio Chiefalo appena insediatosi, quale dirigente amministrativo, alla Procura Generale della Corte di Appello di Catanzaro.

E’ certamente, questo, – si legge in una nota stampa – un importante riconoscimento per l’attività e l’impegno del dott. Chiefalo che, nelle sue precedenti funzioni presso il Tribunale Ordinario, ha apportato un quotidiano e significativo contributo per il buon funzionamento della complessa macchina amministrava. Tanto, peraltro, in un momento particolarmente accidentato qual è stato quello, tuttora in corso, di emergenza sanitaria.

Il COA di Catanzaro formula, quindi gli auguri di buon lavoro al dott. Chiefalo nella certezza che, anche in questa sua nuova dimensione professionale, saprà svolgere un decisivo ruolo di coordinamento e impulso per l’attività amministrativo-giudiziaria e nell’alveo di un costruttivo rapporto di collaborazione con tutti i protagonisti che gravitano intorno alla prestigiosa Procura Generale della Corte di Appello di Catanzaro”.