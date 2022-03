Legambiente, dossier comuni Ricicloni, venerdì presentazione in Cittadella a Catanzaro

La quarta edizione dell’Ecoforum Calabria sui rifiuti si terrà venerdì 11 marzo, dalle ore 9:30, nella Sala Verde della Cittadella regionale. L’evento è organizzato da Legambiente Calabria per fare un focus su “Esperienze, proposte ed idee per una Calabria libera dai rifiuti”. Nell’occasione, sarà presentato il Dossier “Comuni Ricicloni Calabria” e saranno premiate le amministrazioni virtuose.

La raccolta differenziata è in aumento, ma la Calabria è ancora lontana dagli obiettivi fissati dalla normativa vigente. La gestione dei rifiuti a livello regionale deve basarsi sulle normative comunitarie e nazionali che definiscono come prioritari gli obiettivi della prevenzione e del riciclaggio, in un’ottica di economia circolare che può essere attivata sul territorio tutelando l’ambiente e la salute e creando occupazione, anche grazie alle risorse economiche del Pnrr.

lIn Calabria il futuro può essere diverso, migliore ed ecosostenibile.

L’evento si terrà nel rispetto delle disposizioni governative anti-covid e sarà trasmesso anche in diretta sulle pagine facebook di Legambiente Calabria (https://www.facebook.com/Legambiente-Calabria-1396787897316592) e La Nuova Ecologia (https://www.facebook.com/lanuovaecologia).

Il programma

9:30 SALUTI: Anna Parretta, presidente Legambiente Calabria

9:40 I SESSIONE POLITICHE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN CALABRIA

Modera: Daniela Amatruda, giornalista

Anna Parretta, presidente Legambiente Calabria

Roberto Occhiuto, presidente Regione Calabria

Giuseppina Princi, vicepresidente Giunta Regione Calabria

Gianfranco Comito, dirigente generale dipartimento ambiente e territorio regione

Francesco Sicilia, direttore generale Unirima

Domenico Pappaterra, direttore generale Arpacal

Fabio Costarella, responsabile area progetti territoriali speciali Conai

Carmine Pagnozzi, direttore tecnico Biorepack

Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente

11:15 II SESSIONE SPAZIO ALLE ESPERIENZE INNOVATIVE E ALLA GESTIONE VIRTUOSA DEI RIFIUTI

Modera: Laura Brambilla, responsabile nazionale di “Comuni ricicloni” di Legambiente

Crescenzo Pellegrino, Calabra Maceri -amministratore unico Waste to Methane s.r.l.

Salvatore Procopio, fisico sanitario

Monica Nardi, Università Magna Graecia di Catanzaro

Enrico Ambrogio, presidente Ecotyre

Buone pratiche dal territorio: Pasqualina Tripodi (Pasly artdesign), Flavia Amato (Malìa Lab), Roberta Caruso (Project manager Home 4 Creativity)

12: 15 III SESSIONE PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO E PREMIAZIONE DEI COMUNI RIFIUTI FREE

Introduce e coordina: Caterina Cristofaro, direttrice Legambiente Calabria

Presentazione dossier: Emilio Bianco, curatore Dossier Comuni Ricicloni

Intervengono i sindaci premiati

Menzione speciale Eurosintex