“Il PNRR per le imprese”, tappa del roadshow in Unindustria Calabria

Unindustria Calabria ha ospitato nella giornata di ieri una tappa del roadshow “Il PNRR per le imprese”, il tavolo che Confindustria e Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno organizzato per favorire la diffusione delle informazioni e degli strumenti utili a cogliere appieno le opportunità economiche offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con la qualificata partecipazione del direttore dell’Area Coesione Territoriale e Infrastrutture di Confindustria, Giuseppe Mele, del dirigente dell’Ufficio di coordinamento programmazione e attuazione del PNRR del Servizio Centrale per il PNRR, Ragioneria Generale dello Stato – MEF, Giorgio Centurelli, del rappresentante della Commissione Europea, Task Force Ripresa e Resilienza, Francesco Rossi Salvemini, e del dirigente della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Stefano Nichele, i lavori, dedicati agli aspetti più rilevanti per il mondo imprenditoriale, ha posto il suo focus sui bandi dedicati alle imprese su Infrastrutture e mobilità sostenibile.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – dichiara il Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara – rappresenta una straordinaria opportunità di rilancio per il nostro Paese, e della nostra regione in particolare, chiamata, oggi, ad affrontare e vincere sfide epocali che ne modelleranno in maniera irreversibile il futuro. Un’attuazione efficiente ed efficace del PNRR – continua Ferrara – non può prescindere dal pieno coinvolgimento delle imprese, cuore pulsante del tessuto economico. Solo attraverso le imprese ed il loro lavoro, infatti, è possibile mettere a terra gli ambiziosi progetti di ammodernamento infrastrutturale, di innovazione, di transizione verde e digitale che l’Italia si propone di realizzare entro il 2026.

L’incontro, pertanto, è stato finalizzato ad un’approfondita informazione sul tema quale fattore abilitante, affinchè l’economia reale abbia contezza delle opportunità concrete offerte dal PNRR e possa partecipare in maniera consapevole ai relativi bandi.

Nonostante il quadro geopolitico ed economico sia drammaticamente cambiato negli ultimi giorni, – conclude Ferrara – il PNRR resta un’occasione storica e irripetibile, per questo motivo è indispensabile mettere a sistema le competenze per non lasciarci sfuggire questa preziosa opportunità.