Bimbi ucraini, le mamme e la nonna ospiti del Convento del Monte

La solidarietà della città di Catanzaro prende forma, più di quanto non lo abbia fatto in questi giorni.

Solo la speranza ha permesso di superare la disperazione di chi scappa dalla guerra e l’angoscia di chi di questo assurdo conflitto e’ spettatore.

E prende sembianze umane la solidarietà attraverso l’accoglienza, quella che Monsignor Giuseppe Silvestre, rettore della Chiesa del Monte, sta preparando per tre bimbi ucraini, due mamme ed una nonna in arrivo a Catanzaro, che saranno ospitati in un piano del convento adiacente alla chiesa che è stato opportunamente attrezzato.

Batte forte il cuore della città che fa la cosa più semplice, apre le braccia e stringe forte chi ha bisogno di essere protetto.