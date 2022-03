Il Consiglio Comunale di Soverato ha approvato, oggi, il progetto esecutivo per l’avvio dei lavori da parte di Anas Spa, per la realizzazione di un nuovo svincolo in entrata direzione sud TA-RC in prossimità del presidio ospedaliero di Soverato.

L’opera, attesa da tanti anni, permetterà ad ambulanze e cittadini provenienti da Catanzaro di raggiungere agevolmente l’ospedale. Lo svincolo, inoltre, renderà più accessibile anche il centro urbano.