L’associazione Dar Assalam incontra il nuovo vescovo Claudio Maniago

Il presidente Antonio Carioti insieme al rappresentante per la comunità algerina, Hamdani Mustapha Zaccaria e Abdalla Karim, vice Imam di Catanzaro, oggi pomeriggio hanno incontrato monsignor Claudio Maniago nuovo arcivescovo di Catanzaro insediatosi da poco.

Durante l’incontro si sono affrontati diversi temi, tra cui:

“L’importanza del dialogo interreligioso, lo scambio ed il sostegno reciproco culturale, fondamentali per una sana crescita della comunità tutta;

La mancanza e l’importanza di un’ area cimiteriale per i culti diversi da quello Cristiano; L’importanza del recupero della Cattedrale del Duomo di Catanzaro e della sua area antistante, uno dei punti più belli ed importanti della nostra città che, purtroppo, versa in uno stato di degrado e di totale abbandono.

Ci è stato spiegato, da mons. Maniago e, forse non tutti lo sanno, che, la Cattedrale del Duomo di Catanzaro, in seguito ai bombardamenti del 1943, venne ricostruita in maniera frettolosa e, mentre metà di essa si trova alloggiata sulla roccia, l’altra metà è stata ricostruita su una base argillosa.

Questo, ha causato il crollo di una parte dei soffitti interni e, la rimozione, per motivi di sicurezza, delle campane.

Abbiamo avuto il piacere e l’onore di conoscere un uomo di fede, umile, umanamente sensibile e di alta cultura( con un ottima conoscenza della nostra fede musulmana e del Corano), aperto al dialogo oltre che alla ricerca di soluzioni per i problemi discussi.

L’associazione Dar Assalam, in rappresentanza della comunità musulmana di Catanzaro, gli augura un buon lavoro e, si mette a disposizione, per ogni tipo di collaborazione che potrà essere necessaria”.