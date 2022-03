Movida a Lido, Ursino: “Bene i controlli delle Forze dell’Ordine”

Il consigliere comunale Antonio Ursino (Catanzaro da vivere) è intervenuto sul tema della sicurezza e dei controlli. Nella sua nota si legge: “Negli ultimi giorni i controlli delle Forze dell’Ordine hanno consentito di multare i gestori di alcune attività di ristorazione/bar che trasformavano i propri locali in vere e proprie discoteche ben oltre l’orario consentito dall’ordinanza in vigore”.

“Non posso – ha detto – che sottolineare, con soddisfazione, come questa azione sia importante, per certi versi indispensabile, per evitare che si superi il limite della decenza e del quieto vivere: fermare l’anarchia che qualcuno vorrebbe imperasse nel quartiere marinaro è la condizione perché nella nostra città vengano rispettate da tutti quelle regole che devono valere per tutti. Non è, la mia, una questione di principio e contrarietà alla movida, ma una battaglia a sostegno di quei cittadini residenti che mi hanno segnalato problemi, schiamazzi e musica ad altissimo volume fino alle ore piccole. I continui interventi delle Forze dell’Ordine dimostrano che hanno ragione”.