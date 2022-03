Giuseppe Cotroneo è il nuovo presidente di Confcommercio Lamezia Terme

È Giuseppe Cotroneo il nuovo Presidente di Confcommercio Lamezia Terme, Delegazione di Confcommercio Calabria Centrale. L’elezione è avvenuta a conclusione dell’assemblea che si è svolta nel pomeriggio di martedì 23 marzo alla presenza di numerosi imprenditori locali.

“Sono felice ed onorato di questa nuova carica – ha dichiarato Giuseppe Cotroneo– e ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Mi impegnerò a svolgere questo ruolo con responsabilità e garantendo apertura e dialogo tanto con il tessuto imprenditoriale, quanto con le istituzioni locali. Metterò al servizio dell’Associazione la mia esperienza come imprenditore per comprendere le esigenze e le potenzialità del tessuto produttivo locale e per assicurare una collaborazione attiva e propositiva con le amministrazioni locali.

“Lamezia Terme è un territorio molto importante per la provincia di Catanzaro – ha dichiarato Pitero Falbo, Presidente di Confcommercio Calabria Centrale – e siamo certi che Giuseppe Cotroneo, uomo ed imprenditore largamente stimato, sia la persona giusta per rappresentarlo all’interno del sistema associativo e nei rapporti di interlocuzione con le istituzioni locali.”

“Giuseppe Cotroneo, – ha dichiarato Giovanni Ferrarelli, Direttore di Confcommercio Calabria Centrale – grazie alla sua conoscenza del territorio ed alle sue capacità professionali, saprà dare vitalità e forza alla rappresentanza associativa, lavorando in sinergia con le Istituzioni locali per il raggiungimento di obiettivi comuni, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo attraversando.”

Oltre al Presidente Giuseppe Cotroneo, faranno parte del direttivo: Caligiuri Luca, Caputo Mariantonietta, Cimino Mariano, Costanzo Cristian, Mastroianni Francesco, Mendicino Antonio Nicola e Stella Elena Vera