Il cardinale Bassetti a Catanzaro: “La pace è il dono più grande di Dio all’umanità”

“C’è un ruolo più importante per la Chiesa in questi tempi, perché la Chiesa deve svolgere la sua maternità, è madre di tutti i popoli”. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, con riferimento alla guerra in Ucraina, parlando con i giornalisti a Catanzaro, a margine delle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale della città.

Il cardinale Gualtiero Bassetti

“La Chiesa Cattolica – ha aggiunto il cardinale Bassetti – non guarda in faccia a nessuna religione, ogni uomo per noi è figlio di Dio e fratello, come scrive il Santo Padre nella ‘Fratelli tutti’, riprendendo un pensiero anche di San Francesco. Ho sentito anche l’Angelus di oggi, l’appello accorato del Papa e quello che dice, che riguarda veramente tutti, senza distinzioni, una religione o un’altra, un colore o un altro, quello che dice il Papa è il messaggio di un padre che supplica i figli di ristabilire la pace, che – ha concluso il presidente della Conferenza episcopale italiana – è il dono più grande che Dio abbia fatto all’umanità”.

“Mettersi nella visuale di Dio è il servizio più grande che si possa fare all’umanità” – ha aggiunto il cardinale Gualtiero Bassetti, parlando con i giornalisti a Catanzaro, a margine, a margine delle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale della città. “Quando Gesù è venuto sulla terra – ha ricordato il cardinale Bassetti – in quel periodo storico forse la Palestina stava attraversando il periodo più duro per tutti i conflitti che c’erano, eppure una donna di 15 anni diventò colei che accolse un messaggio di pace, accolse il Verbo nella sua vita. Quindi, anche se i tempi sono tristi, sono tempi che davvero ci preoccupano e ci turbano, noi non possiamo altro che portare un messaggio di speranza, perché per sperare non si guarda quello che succede ma ci si mette nella visuale di Dio. Allora – ha concluso il presidente della Conferenza episcopale italiana – mettersi nella visuale di Dio è il servizio più grande che si possa fare all’umanità”.