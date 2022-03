Don Ciccio Macrillò spegne 100 candeline

Correva il 1922 e si era conclusa da quattro anni la prima guerra mondiale, quando il 27 marzo a Casabona (allora provincia di Catanzaro) nasceva Francesco Macrillò, il primo di quattro fratelli che – a distanza di un secolo – ha spento proprio ieri le sue meritatissime 100 candeline.

Una vita trascorsa nella nostra città, benvoluto da tutti i concittadini, Francesco, affettuosamente conosciuto come «Don Ciccio», ha lavorato fino alla pensione presso l’Amministrazione provinciale di Catanzaro per poi collaborare presso la clinica “Villa del Sole” sino a oltre ottantacinque anni.

La sua profonda ed instancabile dedizione al lavoro gli è valsa dapprima il titolo di Commendatore della Repubblica e successivamente di Cavaliere; ciò nonostante Don Ciccio non ha mai trascurato la sua amata moglie e i figli Armando e Raffaele che purtroppo hanno lasciato questo mondo da qualche anno.

In ogni caso questo esempio vivente per le generazioni a venire non è rimasto da solo a festeggiare: oltre alla sorella Maria (che fra qualche mese compirà 90 anni), brindano ben tre generazioni di nipoti: Ernestina e Armando Sisia, Franco e Armando Macrillò, poi ancora Francesco, Debora e Sara Macrillò con la mamma Marisa e dulcis in fundo ben sei pronipoti, l’ultima delle quali – Noemi – è nata nel maggio del 2021.

Catanzaroinforma, da parte sua, non può che unirsi agli auguri!