Soverato, aula multisensoriale a scuola

In occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza sull’autismo a Soverato si parla di un’iniziativa molto importante promossa da Giuseppe

Chiaravalloti volontario de “La casa di Nadia” con l’istituto per i servizi alberghieri di Soverato e l’amministrazione comunale.

L’obiettivo è creare un’aula multisensoriale per superare i limiti strutturali delle scuole della provincia di Catanzaro che accolgono ragazzi con disabilità, ma che non hanno gli spazi adeguati per realizzare una significativa esperienza formativa.

La cifra necessaria da raccogliere è di 14 mila euro in una nuova maratona di solidarietà che vedrà l’amministrazione comunale, guidata da Daniele Vacca, impegnata in prima linea con un contributo già annunciato di mille euro. L’intero ricavato sarà donato per l’acquisto delle attrezzature.