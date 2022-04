Sud del mondo chiama sud di Italia: dell’Antartide alla Calabria

Venerdì 1 aprile le 17 classi della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Patari-Rodari” di Catanzaro, alle ore 10:00 (ora italiana, le 17:00 ora in Antartide), si sono collegate in videoconferenza con gli “INVERNAUTI”, i ricercatori della base italo-francese CONCORDIA, una delle poche basi situate all’interno del Continente, abitate anche d’inverno, localizzata a 3.200 metri di altitudine nel cuore del plateau antartico, con 4 mesi di buio totale e temperature che arrivano a sfiorare i meno 80 gradi.

Questo straordinario evento si inquadra come step conclusivo del progetto “Adotta una scuola dall’Antartide”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dal Piano Nazionale di Ricerca in Antartide e dall’ENEA.

Il progetto, realizzato da tutte le classi della scuola secondaria, ha consentito ai ragazzi di ampliare le conoscenze geografiche e geologiche , di conoscere celebri esploratori del Novecento come Scott, Amundsen, Shackleton e, sulla base delle loro imprese, di predisporre e attuare alcuni esperimenti scientifici utilizzando anche strumenti tecnologici e realizzando diversi oggetti multimediali.

Un grazie di cuore da parte di tutta la comunità scolastica ai ricercatori, al personale tecnico e a tutti gli “invernauti” della base Concordia che, grazie al loro lavoro ai confini del mondo, hanno regalato ai ragazzi della scuola “Patari” un’esperienza unica e di altissimo valore umano e formativo.

E un immenso grazie alla prof.ssa Donata Perri per aver guidato tutto l’Istituto in questa meravigliosa avventura con viva passione e travolgente entusiasmo.