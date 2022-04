Stati generali del Turismo in Calabria, la giornata conclusiva

“Il turismo in Calabria vale il 12% del Pil in Calabria, dobbiamo arrivare almeno al 20”. Lo ha detto l’assessore regionale Fausto Orsomarso nella giornata conclusiva degli Stati Generali del Turismo in Calabria. Ed è chiaro che quanto pensato e ideato dalla Regione per il prossimo programma triennale che evidentemente deve tener conto anche delle competenze di Comuni e altri settori come mobilità, trasporti, strutture. In basso le foto di giornata e le parole dei protagonisti.

