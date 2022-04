Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo 2022 anche all’Usr

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, aderendo alle iniziative per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo s’illumina di blu, in segno di solidale adesione all’impegno collettivo per la costruzione di relazioni di aiuto e di sostegno alle Persone con sintomatologia dello spettro autistico.

La Giornata, indicata nel 2 aprile dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/139, finalizzata a sostenere e condividere le azioni di ricerca, di diagnosi, di trattamento e della sensibilizzazione e accettazione generale delle persone con disturbi dello spettro autistico, nasce con l’intento di promuovere, oltre alla cultura della solidarietà verso le Persone più deboli, anche una sinergia efficace tra le Istituzioni, le Associazioni e le Scuole al fine di assicurare a tutti gli studenti con sintomatologia derivanti dallo spettro autistico, opportunità di formazione valorizzanti e contesti favorevoli ad una vita di relazione piena.

La scuola è il luogo per l’esercizio del diritto all’apprendimento e il vivaio per la costruzione di relazioni significative e solidali, tuttavia, solo un’azione congiunta e condivisa tra tutti i soggetti che a diverso titolo concorrono responsabilmente alla formazione, è garanzia per la costruzione di un progetto di vita concreto e realisticamente attuabile. Giustizia sociale ed equità costituiscono le cifre per una scuola inclusiva e solidale attenta all’unicità della Persona e ai suoi bisogni di realizzazione, ma la piena partecipazione alla vita sociale e il raggiungimento di una condizione di vita dignitosa ed equa, passa attraverso un solido patto sociale tra i soggetti istituzionali.

Per questa ragione, l’Ufficio Scolastico Regionale, dando continuità ad un’azione meritoria e di alto significato sociale promossa dalla Regione Calabria, dalle ASP territoriali e dalle diverse Associazioni, ha preso parte ai vari tavoli interistituzionali, nella convinzione che solo una solida alleanza può garantire la diffusione di azioni congiunte a vantaggio del sostegno all’inclusione degli studenti con sintomatologia derivante dallo spettro autistico.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, illuminandosi di blu, si schiera a favore degli studenti con disturbo dello spettro autistico che frequentano le scuole calabresi di ogni ordine e grado e delle loro famiglie, rinnovando con determinazione il suo impegno responsabile alla realizzazione di un progetto formativo per tutti e per ciascuno, che si apra al futuro e dia ad ogni studente la certezza di una vita di relazione piena; contestualmente intende contaminare il territorio con azioni dirette a contrastare gli ostacoli che si frappongono fra i soggetti con sintomatologia dello spettro autistico e il processo di inclusione, per sottrarre gli studenti e le famiglie alla solitudine e restituire a tutti loro la certezza dell’ascolto solidale. Garantire quanto la Costituzione e la normativa nazionale ed internazionale riconoscono alle persone con disturbi dello spettro autistico, non è solo un dovere morale ma è soprattutto una responsabilità collettiva che nasce della consapevolezza che ogni Persona è una ricchezza dell’umanità che va tutelata e difesa.