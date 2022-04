Ad Amalia Cecilia Bruni il premio della Pace e della Solidarietà

I Padri Domenicani di Soriano Calabro hanno fatto sapere che, per la sezione “Donne del nostro tempo” del Premio della Pace e della Solidarietà “S. Caterina da Siena – Soriano Calabro”, della V edizione è stato assegnato ad Amalia Cecilia Bruni “medico, neurologo, ricercatore – per il suo impegno nella ricerca scientifica, riconosciuto da associazioni e società scientifiche, come nell’assistenza ai pazienti e familiari, arricchito recentemente da quello politico, superando stereotipi di ogni genere. Nel servizio al bene e alla dignità della persona e al riscatto della nostra terra di Calabria”.

Il riconoscimento, assieme a quella “in memoria” a Jole Santelli, sarà consegnato nel pomeriggio del 29 aprile, presso il Santuario di Soriano Calabro, nel giorno in cui viene celebrata S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa.

La consegna degli attestati sarà animata dalla presenza degli Istituti scolastici di Soriano Calabro, per discutere anche del ruolo della politica “prima forma di carità cristiana” e della donna “del cui genio, non ne possiamo fare a meno”, come afferma papa Francesco.