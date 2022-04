Cropani, torna la giornata ecologica plastic free

Non è la prima e non sarà l’ultima.

Gli alfieri dell’ambiente di plastic free tornano a mobilitarsi di nuovo per promuovere lo sviluppo sostenibile, l’economia green e il riciclo dei rifiuti.

Domani, domenica 10 aprile, presso anfiteatro lungomare di Cropani marina, si sono dati appuntamento, ore 8.30, i volontari di plastic free, i cui referenti sono Vittorio Falbo e Luigi Scalese, per liberare pineta e lungomare di quanti più rifiuti possibili.

L’ultima giornata ecologica ha visto la partecipazione di almeno 50 volontari con decine di sacchi neri pieni di oggetti diversi tra logo, ma con lo stesso denominatore comune: impatto deleterio sull’ambiente.

La manifestazione è coordinata a livello nazionale dalla rete Plastic free e ha il patrocinio del Comune di Cropani, primo cittadino Raffaele Mercurio.