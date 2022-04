I fatti di Foggia e la giustizia di Pulcinella

Di Antonio Ludovico*

Puntuale come un orologio svizzero è arrivata la mite sentenza relativa ai gravissimi fatti avvenuti ieri sera allo Zaccheria di Foggia.

Che dire? Un brodino, una carezza o meglio la solita giustizia di stampo italico. Che ammicca, che sa essere ecumenica, che non prende parte, che non riesce a distinguere.

Eppure ciò che tutta l’Italia ha visto – anche i bambini, è bene sottolinearlo – sono stati due-tre scalmanati che, del tutto indisturbati, entravano in campo per aggredire il nostro centravanti Pietro Iemmello; un dirigente con i capelli bianchi che minacciava il taglio della testa allo stesso giocatore, altre persone che “invitavano “ lo Zar a non battere il calcio di rigore, proposito poi realmente avvenuto.

A tutto ciò aggiungasi una lunghissima sospensione del gioco per dodici interminabili minuti. E come risposta a tutto ciò? Una misera ammenda ed un divieto che sa tanto di beffa.

Non siamo né mai saremo giustizialisti, ne’ siamo animati da spirito vendicativo, però il troppo è troppo.

Quando la giustizia è troppo mite, quando la stessa dà la sensazione di un barlume di impunità, crediamo sia una sconfitta per tutto il movimento.

Movimento che dovrebbe raccogliere non dividere, movimento che dovrebbe saper distinguere i comportamenti antisportivi da quelli semplicemente violenti, movimento che non dovrebbe “premiare” gesti brutti e mortificanti come quelli visti ieri sera.

È in ballo la credibilità di uno sport, mai in crisi d’identità come in questo momento, così come è in ballo il coinvolgimento delle giovani generazioni che rischiamo di perdere definitivamente se assisteremo ancora a spettacoli indecorosi come quello di Foggia, nel quale ad un giocatore è stato “vivamente consigliato “ di non battere un calcio di rigore, in pratica una sconfitta per tutti.

Ad ognuno la sua coscienza, a noi il sapore acre della beffa che, in alcuni casi, non risarcisce, se non in modo virtuale, chi viola le regole. Mala tempora currunt!

*avvocato