Perde il controllo e rimane in bilico su un ponte, incidente a Lamezia Terme

Una squadra dei Vigili Del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta a Lamezia terme, in località Fiume Bagni, per un incidente stradale. La vettura coinvolta, una Citroen Saxo, che per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo; è finita fuori strada abbattendo una balaustra in ferro di un ponte rimanendo, quindi, in bilico su di esso. All’interno c’erano due persone; le stesse sono state estratte dai vigili del fuoco e affidati dal personale del 118. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’impatto dell’autovettura. Sul posto anche i Carabinieri della locale compagnia per gli adempimenti di competenza.