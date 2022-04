Emilio Verrengia eletto nell’esecutivo nazionale di First Cisl

EEmilio Verrengia è stato eletto nel Comitato Esecutivo nazionale di First Cisl, il sindacato confederale leader nel settore bancario, assicurativo ed esattoriale. L’elezione è avvenuta nell’ambito del 2° Congresso Nazionale First Cisl che si è tenuto a Roma dal 11 al 14 aprile che ha avuto come tema portante la “Partecipazione”.

Nel suo intervento Emilio Verrengia ha evidenziato la drammatica “fuga delle banche dai territori che accresce il fenomeno della ‘desertificazione bancaria’, specie nella nostra regione.” Al contrario, considerando gli scenari economici e sociali che attendono il Paese, “è necessario recuperare il ruolo sociale delle banche”. La Calabria, più in particolare, “ha bisogno che la Regione costituisca quanto prima un osservatorio regionale sul credito.”