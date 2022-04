Rinascita Scott, Pittelli resta ai domiciliari in attesa della decisione della Cassazione su arresto

Non sono emersi fatti nuovi sufficienti per rivalutare in meglio la posizione cautelare di Giancarlo Pittelli imputato nel processo Rinascita Scott.

Con queste motivazioni, il Tribunale di Vibo Valentia ha respinto la richiesta di scarcerazione dell’avvocato presentata dai suoi legali Salvatore Staiano e Giulio Contestabile.

Il noto penalista catanzarese, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, quindi al momento resta ai domiciliari.

Sulla posizione dell’ex parlamentare pesa ora la decisione del Tribunale del Riesame che dieci giorni fa aveva disposto l’arresto in accoglimento della richiesta della Dda di Catanzaro.

Quest’ultimo pronunciamento però non è ancora esecutivo in attesa di un apposito pronunciamento della Corte di Cassazione.