“Gioca allo sport. Cambia il mondo”, progetto del Centro Nazionale Sportivo Libertas

Si sta svolgendo in Calabria grazie al Centro Nazionale Sportivo Libertas, il progetto “Gioca allo sport. Cambia il mondo” per intervenire in quei

contesti in cui la crisi legata all’emergenza Covid-19 ha reso ancora più sfilacciate le maglie del tessuto sociale. L’obiettivo è quello di riuscire a costruire, con gli strumenti tipici dello sport, una rete di sostegno capace di generare luoghi e spazi in cui, soprattutto i soggetti più fragili, possano recuperare socialità e opportunità relazionali. L’elemento fondante è che lo sport sia un fatto sociale.

“Gioca allo sport. Cambia il mondo” si pone infatti l’obiettivo di restituire alla pratica sportiva, quel ruolo naturale e fondamentale di agenzia educativa e leva sociale. L’intervento sarà su più fronti: disagio socioeconomico, povertà culturale, pari opportunità, disabilità intellettiva e contrasto dell’inattività. L’approccio è quello di intervenire mettendo in contatto tutte queste questioni. Il senso è agire sulla intersezionalità dei diritti, utilizzando ’esperienza del progetto come laboratorio di cambiamento culturale. In Calabria, oltre al Comitato Regionale Libertas Calabria, il progetto viene realizzato dai comitato provinciali di Catanzaro, Crotone e Vibo e precisamente nelle sedi di Catanzaro, Lamezia Terme, Guardavalle, Filadelfia, Serra S.Bruno, Caulonia e Crotone.

Il progetto è aperto alla comunità attraverso gli open day e diventa un tassello importante per completare il percorso di coinvolgimento dei partecipanti e integrarlo con la popolazione del proprio territorio famiglie e comunità.