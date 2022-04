Angela Loprete, una sua personale da Catanzaro in Puglia

L’arte di Angela Loprete continua con il suo percorso espositivo nella a Gravina di Puglia, in provincia di Bari, dove sarà presentata la sua personale di pittura. La mostra è curata da Antonella D’Ecclesiis, direttrice della galleria d’arte dove dal 23 al 30 aprile sarà possibile ammirare le opere dell’artista.

Nel suo percorso, Angela Loprete, mira a instaurare un rapporto sempre più forte, tra la natura e lei stessa, tanto che lei percepisce i movimenti, il suo linguaggio e i sentimenti che la natura stessa trasmette. Nella sua arte mira a raccontare la bellezza infinita e meravigliosa che la natura sa trasmette che parla per coinvolgere e emozionare. “Guardo per catturare la bellezza e dipingo per emozionare”. Emozioni che trasmette nei suoi lavori, nelle sue tele, con pensieri onirici, con immagini che sono il suo punto di forza nella sua pittura.

Le immagini sono serene, perché continuano a narrarci i colori del sentimento legati dall’uomo alla natura. “La natura stessa – suggerisce l’artista – è una grandiosa opera d’arte, ma vuole catturare e immortalare quegli attimi prima che lo scorrere del tempo la trasformi. L’amore per la natura la trasforma nella mia musa isporatrice”.